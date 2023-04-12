民進黨立委林靜儀抨擊顏寬恒，講了10幾年的東西都沒有去關心，連走都沒有走到那裡去？(陳世宗翻攝）

國民黨前立委顏寬恒反批說，林委員一無所知，只能用以訛傳訛來傳達錯誤訊息給選民。(顏寬恒服務處提供）

國民黨提名第一梯次16位立委參選人，台中市第二選區藍營確定由顏寬恒，與綠營現任立委林靜儀捉對廝殺。林靜儀12日抨擊顏寬恒講了10幾年的東西都沒有去關心，連走都沒有走到那裡去？顏寬恒反批說，立委任內爭取許多大型建設，林委員一無所知，只能用以訛傳訛來傳達錯誤訊息給選民。

林靜儀說，她當選後就知道要用兩年的時間，讓地方民眾知道兩年來，她做的比過去立委10多年做的多；選民對她說「選妳真的有差、絕對不一樣，有認真、有努力」。民眾對顏家疑慮很多，他們家的財產很多；但對民眾的幫助卻好像沒有很多。未來會持續在地方努力跑，最認真不為私心、全心為民眾的立委。

顏寬恒表示，他立委任內爭取許多大型建設，大肚山過去缺水，爭取數座加總數萬噸的加壓配水池；烏日地區容易淹水，爭取數個抽水站，龍井南山截水溝治水預算、各級學校的老舊校舍重建，還有即將完工的中科西南向聯外道路、以及今年發包的大肚和美跨河大橋等。林委員一無所知，只說沒看到我們過去的努力，我們相當遺憾！