挑了全場最貴的砸？日前大陸江蘇省常州市，有輛堆高機在施工時，不慎將載運的鐵櫃掉落，而好巧不巧竟然砸中破千萬的紅色法拉利跑車，這一砸嚇壞所有人，引起不少人在場圍觀，而擁有法拉利的車主則表示，自己剛牽新車才2個月，鐵櫃移開後，車頭蓋上有多處凹陷與刮痕，目前不知道要多少錢維修與理賠，但應該「問題不大」。

綜合陸媒報導，江蘇省常州市日前發生一起施工意外，有輛要破千萬的法拉利跑車遭「鐵櫃」壓壞車頭，1輛堆高機不行原因操作有誤，直接讓牙叉上的鐵櫃掉落，重砸停在一旁的紅色法拉利跑車，而且鐵櫃被移開後，還可發現法拉利車頭蓋上有多處凹陷與明顯的刮痕，然而，擁有該法拉利的車主表示「剛交車不到2個月」，但他也說還不知道維修費和理賠要多少錢，但認為「問題不大」。

破千萬法拉利跑車遭鐵櫃重壓，網友不禁為推高機工人感嘆，紛紛留言表示「滿停車場就找一個最貴的」、「媽呀，司機十年白幹了」、「這司機估計一輩子都不想開堆高機了」、「堆高機老闆跑路了沒」、「這輩子都要幫別人打工」、「希望他們保險買的都夠」、「施工一定要遠離這種豪車」。