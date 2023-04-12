2023年「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」及「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」三大指標展12日在台北南港展覽館1館同步開展;今年三展聯展計吸引97國、830名業者參展，展出規模達2,200個攤位，規模居亞洲第二;外貿協會董事長黃志芳指出，整 體產值規模勢必大幅超越去年，且以去年汽配銷售出口成長高達45％，有統計數字估2025台灣汽車電子產值規模可達6,000億，有機會成為台灣下一個兆元產業。

而電電公會理事長李詩欽則強調，三年疫情各行各業都受影響，但台灣強項ICT仍穩定成長，成為 社會安定力量，尤其在台積電帶動下，台灣半導體突飛猛進，而全球電動車也在去年快速轉進，去年電動車出貨更是破千萬輛、達1,052萬輛 、且出貨市占首破一成達13％，台灣在電動車演進史中從未缺席，李詩欽表示，過去是「得半導體者的得天下」，未來是得半島體與電動車三電子產業系統者能夠「治天下」。

今年AMPA汽配與汽機車、智慧移動展除了國內企業參展踴躍，像 是士林電機、成運汽車和鴻海精密等指標大廠，展現全球產業能量與最新產品及技術，還有來自17國的國際參展館，其中加拿大更以國家館方式在智慧移動展展出，展現全球產業能量與最新產品及技術，完整呈現汽機車和智慧移動生態系。

黃志芳表示，2022年新車需求受到晶片供應鏈影響，汽車零配件售後市場的銷售額大幅成長，出口成長高達45％，其中美國市場成長超過8成，研究機構預估，2025年台灣汽車電子產值高達6,000億元，黃志芳指出，台灣在資通訊、半導體具有強韌實力，並有彈性製造、完整的產業聚落等優勢，看好全球電動車發展，2035年全球電動車年產量將高達1,500萬輛，有望帶動台灣汽車產業等相關產業同步成長，有機會成為台灣下一個兆元產業。

而為了帶領電動車產業邁向「治天下」，李詩欽更透露今年電電公會三大計畫搶商機，預計4月24日組團赴美，訪問LA洛杉磯電動車研發中心、威斯康辛等美國汽車大廠，並進一步與台灣電動車相關 企業連結，此外6月將由貿協領隊組團赴美國德州、墨西哥訪問，另外也將在鴻海董事長劉揚偉帶領下，赴泰國、印尼等集結更完整供應鏈，同時將赴日本九州打造海外組裝整車基地等。