大陸中央電視台 (CCTV)的一段新聞影片，2架運20同時執行空投任務，可以看到，其中一架運20的引擎明顯直徑比較大，可能是安裝了高旁通比發動機。遺憾的是，這段影片只有39秒，而且，疑似換裝引擎的運20，沒有比較清楚的角度。
CCTV的報導沒有詳細說明差異，但觀察人士指出，幾張遠景圖仍然看的出來，新引擎看起來更短，直徑更大，這意味著它具有更大的旁通比。
在客機、運輸機這樣不需要高速度的大型飛機，會更希望安裝大旁通比的引擎，因為推力更大，燃油消耗更少。奇異公司的GE9X，風扇直徑達到340公分，是世界最大的航空引擎，其旁通比達到驚人的10:1。
在運20剛問世時，人們就發現它安裝了4具細管的引擎，也就是俄羅斯的D-30渦扇引擎，這是一種戰鬥機使用的引擎，它的旁通比極低，也顯示運20的燃油經濟性並不好。中共空軍也知道這缺點，因此一直在積極研發渦扇20大旁通比引擎，並且在過去幾年，也看到試安裝的照片。
一位不願透露姓名的軍事專家表示，安裝渦扇20後，這將使飛機具有更高的起飛重量和更遠的航程，也能在更短的跑道上起降。
觀察人士表示，新引擎的安裝，也顯示大陸航空發動機領域的重要突破。
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