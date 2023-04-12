張艾嘉與任達華夫妻互動即興自然。（甲上娛樂提供）

金馬影后張艾嘉主演港片《燈火闌珊》與任達華再次聚首，2人繼電影《夜驚魂》後，時隔41年再度合作，這次還成為鶼鰈情深的夫妻，在拍攝為張艾嘉染髮戲時，任達華卻有些不好意思，演出日常互動全靠即興互動，展現老戲骨的精湛演技。任達華在疫情期間零酬勞義務出演，他為精準詮釋霓虹燈師傅，拜師學製燈管技藝，手還因此受小傷，但他樂此不疲，就為了挺新導演和新演員，與張艾嘉都有提攜後輩的相同理念。

張艾嘉飾演的寡婦美香，在任達華飾演過世丈夫阿鑣的遺物中撿到一把鑰匙，發掘了丈夫的秘密霓虹工廠，又碰上少年徒弟Leo，2人為了完成阿鑣重建一個已被拆除的霓虹招牌遺願，美香嘗試找出招牌背後故事，並學習親手製作霓虹燈，更在重塑燈牌的過程中勾起與丈夫在霓虹燈下浪漫邂逅的回憶，過去種種溫馨的片段，都是他留給她的最後慰藉。張艾嘉表示由故事中逝去的丈夫，到霓虹燈招牌製作的種種，兩者互相交纏比喻，是對於香港城市與眷戀過往人事物的情懷，而和任達華演出夫妻互動相當自然且真摯，感動無數人。

張艾嘉說︰「霓虹燈是一份燦爛，就像美香對先生的愛也是，只是等到先生過世後，她才發現自己並不是特別了解先生，最後慢慢發現霓虹燈在先生的內心有著很深的愛，我對這樣的題材感受特別深。」有場戲是任達華要幫張艾嘉梳頭髮和染髮，當下任達華都會問︰「還OK嗎？」也覺得有點不好意思，但張艾嘉都大方地回︰「當然沒問題！既然是夫妻，這就是夫妻平日會有的互動。」2人表演都是走自然即興派，合作起來默契相當好。導演曾憲寧則透露，因為兩位照片配對起來很有夫妻臉，滿滿的甜蜜感，因此選角很快就拍板定案，她也大讚張姐跟華哥都非常厲害，很多場戲都是1到2次拍攝就完成。

任達華在片中對妻子的愛既深情浪漫又真摯， 一如他對霓虹燈的熱愛，回顧夫妻間的真情互動也讓觀眾們感動流淚不已，任達華大讚《燈火闌珊》是一部非常有情懷的電影，街頭的霓虹燈，促使香港成為了東方之珠，他同時表示，自己小時候在充滿霓虹燈的灣仔長大，身邊充滿霓虹燈的五光十色，加上紅紅綠綠的交通燈，所以對霓虹燈很有感情︰「因此當導演說我要飾演一位霓虹燈師傅，我當下立刻覺得我應該要接演這個角色！因為可以給我尋回小時候在灣仔成長的感覺。」任達華還為角色拜師，學習製作霓虹燈長達一星期，過程中手還曾受了點傷，並分享覺得最有難度的是將霓虹燈管彎曲成圓角造型。

任達華也透露拍攝該片時正值疫情高峰期，當時從大陸返港拍攝也需要隔離21天，更表示因為想在最困難時幫助新導演和新演員，所以零酬勞義務演出。對於香港現在已沒有霓虹燈，他感慨︰「色彩是無法複製的，失去了就是失去了，大家可以透過電影去懷念。」也提議希望未來有機會，在灣仔或旺角等地建立霓虹燈打卡點，讓大家懷念香港五光十色的年代。

《燈火闌珊》將於4月14日在台上映。