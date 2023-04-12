盧姓女騎士帶邊境牧羊犬出門，愛犬被喇叭聲驚嚇跳車竄逃，靠神助攻尋回。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

騎機車帶愛犬出門要小心！中市盧女日前將邊境牧羊犬放在機車腳踏板帶出門，愛犬被喇叭聲驚嚇跳車竄逃，不見蹤影，盧女慌張向警方求助，員警調閱監視器影像追查無所獲，案情陷入膠著之際突有神助攻，有遛狗民眾游男來電報案，發現疑似走失的戴頸圈毛小孩，盧女趕赴指認歡喜尋回愛犬，對游男感謝萬分。

「警察先生，求求你幫幫我，我的狗狗不見了！」34歲盧女4日晚間9時慌張到第一警分局西區派出所報案，請警方協助尋狗。

盧女表示，她將愛犬放在機車踏板載出門，行經大墩文化中心附近，突然有車主鳴按喇叭，愛犬疑受驚嚇，從踏板跳車竄逃，該路段車流大險象環生，她緊急停靠好機車，就不見愛犬蹤影，她的邊境牧羊犬就像家人，已高齡13歲，獨身在外恐遭危險。

員警立即調閱附近的道路監視器畫面，但案發時剛下過雨、晚間光線昏暗，監視畫面模糊而一無所獲。案情陷入膠著之際，剛好接獲遛狗的游男來電報案指稱，他在柳川附近發現1隻戴項圈毛小孩，緊張不安地窩在人行道旁，疑似走失。

盧女由員警陪同趕赴現場，終於找到她掛念愛犬，不斷向游男致謝。第一分局分局長吳燕山呼籲，飼主可幫寵物植晶片或配戴其他可辨識身分物件，萬一不慎走失，警方可快速幫寵物找到回家的路。