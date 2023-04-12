昶虹（2443）子公司CHUNG HONG HOLDINGS LTD，於3月22日董事會決議通過對昶虹資金貸與一案，經查符合證交所相關規定之情事，惟昶虹延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反相關規定，故證交所處以違約金3萬元，並函知昶虹嗣後應確實依規定辦理。