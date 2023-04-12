央行表示，今年3月準備貨幣年增率為5.42％，較上月4.53％上升0.89個百分點；若觀察1至3月日平均準備貨幣平均年增率為5.94％，則較去年同期10.96％低。

所謂準備貨幣，又稱貨幣基數或強力貨幣，準備貨幣由銀行、信合社、農漁會、郵局等存款貨幣機構的準備金，以及民眾持有的通貨所構成。

央行說明，準備貨幣是央行的貨幣性負債，為央行貨幣供給的基礎；至於準備貨幣的變動，會直接影響存款貨幣機構的可用資金，經過一段時間後，對貨幣供給產生倍數擴張或收縮的效果。

央行官員指出，3月雖有公債還本付息、國庫還款、國庫普發現金撥款、發放各項補助款與統籌分配款、央行定存單淨發行減少等寬鬆因素；但受公債與國庫券發行、國庫向銀行借款及稅款繳庫等緊縮因素影響，致日平均準備貨幣金額較上月減少。

觀察近年我國準備貨幣統計，金額仍是持續逐月上升，2018年底首破4兆元大關，後續一路暴增，今年1月一舉突破6兆元大關，達6兆1,422億元，創下史上新高，2、3月維持不降，持續在6兆元以上，國內資金需求仍未下滑。

根據央行統計，央行通貨發行額持續上升，1月高達3兆6,220億元，推升準備貨幣創史上新高，後續包括2月達3兆3,732億元、3月達3兆3,507億元，後續政府普發6,000元上路，通貨發行額應會持續維持在高水位。