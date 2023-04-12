台中林新醫院向台南善化菜農收購1萬顆有機高麗菜，明（13日）發起看診送高麗菜活動，巧合的是採購的有機高麗菜是出自10年前曾心臟病病危在該院救治的病友栽種。（林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

高麗菜盛產造成價格崩跌，不讓菜農心血變肥料，台中林新醫院向台南善化菜農收購1萬顆有機高麗菜，明（13日）發起看診送高麗菜活動，巧合的是，該院收購的高麗菜竟是10年前因心臟病命危、經該搶救重生的陳姓婦人和先生親手栽種，康復後她投入有機栽種，沒想到該院力挺菜農善舉，讓夫妻倆和林新醫院再續前緣。

林新醫院長林仁卿看到媒體報導高麗菜滯銷，為挺菜農並回饋鄰里，也發起：憑看診收據送高麗菜活動，自費向台南善化菜農收購1萬顆有機高麗菜。

未料在不知情下，竟收購到多年前於林新醫院救回一命的陳小姐親手所種植，現年49歲的陳小姐患有遺傳性狹心症，10年前狹心症發作昏迷，經送至林新急診後轉加護病房醫治。鬼門關走一回，她也和先生回到婆家台南善化投入有機栽種。

陳小姐說，罹患心臟病人的飲食必需選擇低脂、低鈉、高纖維的食物，如高麗菜等，有助於保持心臟健康。而有機農法不使用化學肥料、農藥等化學物質，能夠確保食材的品質，並減少對環境的汙染，對身體健康也有益處，所以選擇種植有機蔬菜。

這次命運安排，讓陳小姐和林新醫院再相聚，夫妻倆感謝林仁卿善舉，感念10年前救命之恩，特別以優惠的價格相挺，另附贈1000顆高麗菜給醫護同仁一起吃健康！

林新醫院營養科主任陳惠貞表示，高麗菜含有豐富的維生素A、B群、葉酸、維生素C等營養素，具有抗氧化、抗老化、護眼、維持骨骼健康、保護腸道黏膜等健康好處。

林新醫院預計自4月13（四）起，每日發放1000顆，為期10個工作天（六、日暫停發放），發放時間自上午9：00至下午18：00。民眾只要憑活動期間看診收據，就能至B棟一樓大廳領取有機高麗菜一顆。