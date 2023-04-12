日前有民眾行經新竹市東區東前街，發現該地一條巷弄內，路寬非常狹窄，但地上卻劃設兩條黃線，乍看之下就像機車駕照的魔王關卡「直線7秒」，照片曝光後吸引萬人關注，而其實該條巷弄為當地著名的「新竹第一街」，迄今已有300年的歷史。

機車路考「直線7秒」巷弄版！「新竹第一街」歷史緣由曝光。(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見畫面中，一條狹窄的巷子兩側都是住家門口，路寬不足兩米，而地面劃設兩條粗粗的黃線，與機車駕照關卡「直線7秒」十分相似，差別只有兩條扣分管線，讓原PO不禁笑稱「不能臨停只能直線7秒通過」。

貼文曝光後吸引萬人前來按讚，網友紛紛留言表示「原來路考的項目都是真有其事」、「（壓到線）旁邊的住戶馬上開門衝出來：不好意思壓線囉，請從起點重來一次」、「這條要七秒？那要騎很快喔」、「原來市區道路真的有直線7秒」、「旁邊會不會有阿嬤在喊：壓線啦！下一位」、「考前練習場啊」、「黃線可臨停」、「應該要畫紅線才對」。

事實上，本報過去曾報導，這條巷子是當地著名的「新竹第一街」，也就是在地俗稱的「暗街仔」，竹塹城約莫自300年前開始發展，先人抵達竹塹埔後，搭棚居住之處就是今日仍完整保留的「東前街36巷」，開墾先人王世傑即是從這個「竹塹第一街」發跡，成就今日的新竹。

當年的竹塹第一街，時至今日雖僅是條毫不起眼的小巷，不過，在台灣光復後，以第一街為中心點的商圈仍曾有過短暫風華。

曾立足於竹塹第一街的百年老店，包括知名畫家蘇秋東家族經營的永金犁頭店，其專門製造耕田用的犁頭，也是蘇家祖先從唐山帶來的技術。另外，清道光年間創辦、歷經6代經營的「法西方」佛店，以及製造冥紙的「益順冥紙店」等也曾風光一時，但現今大部分的老店、商號都已結束營業或人去樓空，僅剩巷口、日據初期創辦、已傳承3代的錦興金香行，仍屹立於竹塹第一街。