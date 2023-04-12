民眾黨立委陳婉惠日前揭露民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱及民進黨前全國黨代表李壯展、林鶴堯的 3 間高雄旗山豪宅全部是違建，痛批「綠營權貴集體違法」，並直接點名監察院長陳菊過去曾是座上賓，敢不敢查？前民進黨立委郭正亮也透露內幕，綠營大咖一定不只陳菊去過，而這些人的真正目的是要靠地目變更大賺一筆。

陳婉惠日前爆料，陳啟昱、李壯展及林鶴堯三人在高雄旗山的豪宅，全都是在農地上興建的違建案，不管是農舍、建物通通沒登記。她也點名曾長期在高雄執政的陳菊，過去曾是陳啟昱豪宅的座上賓，敢不敢查？

郭正亮在「少康戰情室」節目中指出，這起違建案是 6 年前就發生，但從未有高雄市議員提出質詢，顯然高雄已經被擺平的很周到。郭正亮也透露，不只有陳菊，民進黨還有很多其他公職都去過他家。

民眾黨立委陳琬惠(中)日前揭露民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱在高雄旗山違法興建豪宅，陳琬惠等人前往監察院遞交檢舉函。（資料照片/楊亞璇攝）

郭正亮分析，陳啟昱等人的豪宅實際上也並不貴，現在可能只是先蓋一棟豪宅自住，投資的真正利益就是因為有內幕消息，要靠地目變更大賺一筆。

國民黨立委賴士葆也指出一大疑點，陳啟昱的農地豪宅占地 1740 坪、實價登錄是 3090 萬元，而陽信銀行當時給陳貸款 2790 萬元，貸款高達 9 成，公股銀行對於農地上興建農舍不會貸款，更何況是違建案，他也痛批，民進黨就是「貪腐集團」。