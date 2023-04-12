提出離職後的交接期是否認真工作可能因人而異。一位從事客服工作的男子表示，同事近日提出離職，被公司要求依法待滿20天才能走人，沒想到同事卻開始擺爛，每天戴耳機聽音樂、不主動處理業務，被主管提醒還依然故我，甚至開始不處理業務，上班遲到、時間到了直接下班，讓其他同事幫忙處理他的業務，讓原PO直呼「認真感到驚奇」。不過許多人認為，如果同事擺爛，主管就該主動接手相關業務，「是你們主管不坦、無能吧」。

原PO在Dcard發文指出，以前人力充足時，員工離職若有指定時間，公司通常都會幫忙放人，近期由於人力缺乏，所以公司都會要求依法辦理離職。近日一位同事提辭呈後被要求依法待滿20天，他卻開始擺爛、不主動處理業務，「每天在桌子前戴耳機聽音樂」，業務數量因此嚴重降低，被主管提醒就算提了離職還是要注意產能。

原PO說明，沒想到同事被叮嚀後卻玻璃心碎，在廁所間跟朋友訴苦說，「不是提完離職就是都不用做事了嗎，憑什麼要求我做事」，原來同事覺得他還願意上班就是施恩給公司，要他做任何原本分內的事都是不合理的；之後同事變本加厲的擺爛，完全不處理主管的強制派件，遲到半小時上班、時間到了直接下班，等到休假再交由其他同事幫忙處理，「這是我第一個碰到，有人覺得可以直接不做事20到30天，來公司發呆聽音樂然後做自己事情，認真感到驚奇」。

對此，許多網友紛紛回應，「離職最大啊不然你們想怎樣？不然提前資遣他啊，然後再付一筆資遣費」、「不爽不要做，他就已經不爽不做了還在要求什麼？」、「欸，提離職，只剩交接，有人接就講一講；沒人，看主管要接嗎，然後把假休完就莎呦娜拉，還管什麼績效、完成度、日目標的，關要走的人啥事？是你們主管不坦、無能吧，人力不足又有人要走，他就要跳下來走線的走線，安排的安排，這麼廢只等時間等危機來，下面的在唉，他就等你們自己亂，有夠廢」。

不過也有人提醒，如果擺爛太過分可能導致日後求職困難，「個人從事美容業，我自己提離職後，我一樣是維持正常上班欸…當然不會像之前一樣積極做客人衝業績，但對同事來說還是很給力，我覺得職場還是做做樣子給人家探聽啦…除非已經決定跨領域不回去相關領域了」、「真的不怕人家探聽餒…至少不要擺爛吧…」。