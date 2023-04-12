巴比Q了！醋男設局圍毆情敵，警方順道逮獲通緝犯。

基隆市安樂區近日發生男女感情糾紛傷害案件。警方表示，犯嫌李男相約周男至一民宅談判，卻夥同其他犯嫌持械傷害周男，幸好周男奪門而出報警。警方鎖定犯嫌後，於11日一舉查獲主嫌和共犯，沒想到竟還「順道」逮捕毒品犯及詐欺通緝犯，並將犯嫌移送基隆地檢署偵辦。其中吃醋打人的主嫌李男已被法院羈押，真的是「巴比Q了」。

巴比Q了！醋男設局圍毆情敵，警方順道逮獲通緝犯。

基隆市警察局第四分局表示，犯嫌李男疑似不滿被害人周男向其女性友人私訊，李男便相約周男於一處民宅談判，然李男早已設局夥同其他犯嫌持械在現場等待周男到場，一見其進屋立即持械圍毆傷害，致周男身體多處傷口，所幸周男利用李嫌鬆懈之際奪門而出，並向警方報案。

第四分局獲報後便立即組成專案小組，經循線調查資料與監視器，鎖定主嫌及共犯身分，並清查其等藏匿處所，向基隆地院、地檢署聲請搜索票及拘票後，並於4月11日執行專案行動。

第四分局說，本次行動除了查獲李姓主嫌及共犯到案外，還另在李嫌藏匿處所，一併查獲詐欺通緝犯、毒品現行犯等人。現場查扣毒品咖啡包65包、安非他命吸食器1組、K盤1組、刀械2把等證物。全案偵詢後依傷害、妨害自由、恐嚇取財及毒品等罪嫌，移送基隆檢察署偵辦，其中李嫌經檢察官聲押，基隆地方法院羈押獲准。李男因為吃醋打人讓其他罪犯都「順道」被查獲，真的是「巴比Q了」。

基隆市警察局第四分局分局長廖修鴻呼籲，犯罪者勿對任何違法行為有所僥倖心態，任何暴力滋事案件，警方絕對迅速立即處置，嚴正執法，以淨化本市治安，對轄內不法暴力案件絕不寬貸，展現警方打擊犯罪的決心。

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