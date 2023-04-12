艾麗高登與兒子亞瑟相處的時光，是緩解她長期心理問題的良藥。（環球音樂提供）

36歲電音精靈艾麗高登（Ellie Goulding）以經典情歌〈Love Me Like You Do〉受到西洋樂迷熱愛，並在生涯累積超過371 億串流天量，近日推出第5張全新專輯《超越天堂》（Higher Than Heaven），她最近在受訪時透露於疫情高峰時，完全沒有心情寫抒情歌，因而打造出一張逃離現實的動感舞曲專輯；而期間艾麗也成為新手媽媽，她形容與兒子亞瑟（Arthur）相處的時光，是緩解她長期心理問題的良藥。

距離上張專輯《湛藍》（Brightest Blue）推出近3年，期間艾麗經歷懷孕、生產到現在兒子亞瑟已經2歲，過往從來不避諱談論自己長期與焦慮症狀拔河的她，透露現在只要在兒子身邊時，這些症狀竟會自動消失，「我每1天都能從他身上學習，而且他幾乎每個小時都在改變，我必須試著跟上他。在這個過程中，我彷彿也變成一個更樂觀、正向，也更有耐心的人，而這都是我過去在工作生涯中逐漸丟失的特質。」有時只是花半個小時坐在地上，靜靜地看著寶貝兒子玩耍，都成為她最滿足、平靜的時光。

全新專輯《超越天堂》從2021年春天開始進錄音室製作，當時不僅英國處於疫情高峰，艾麗也身懷六甲，緊繃的大環境加上初次懷孕的忐忑，反而淬鍊出一張滿是歡快舞曲的專輯，她說：「在錄音室時，確實能感受到大家以不同的方式經歷這些黑暗時刻，但也因為這樣，我想沒有人想要再聽更多複雜的情感糾葛了，我們都沒有心情寫情歌！」

艾麗形容這是一張「最不貼近自己」的作品，「因為創作靈感並不是來自我自身的經驗，所以我不用坐在錄音室裡，反覆咀嚼那些深刻影響我的事情，這反倒讓我覺得非常自在，因為我得以自在探索更多的可能。」專輯圍繞在「瘋狂沉浸在愛裡」，幾近上癮的炙熱感受，要大家隨著復古動感節拍一起揮別黑暗、逃離現實並自在起舞。

《超越天堂》已在全台實體通路、數位平台發行。