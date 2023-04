艾麗高登與兒子亞瑟相處的時光,是緩解她長期心理問題的良藥。(環球音樂提供)

36歲電音精靈艾麗高登(Ellie Goulding)以經典情歌〈Love Me Like You Do〉受到西洋樂迷熱愛,並在生涯累積超過371 億串流天量,近日推出第5張全新專輯《超越天堂》(Higher Than Heaven),她最近在受訪時透露於疫情高峰時,完全沒有心情寫抒情歌,因而打造出一張逃離現實的動感舞曲專輯;而期間艾麗也成為新手媽媽,她形容與兒子亞瑟(Arthur)相處的時光,是緩解她長期心理問題的良藥。

距離上張專輯《湛藍》(Brightest Blue)推出近3年,期間艾麗經歷懷孕、生產到現在兒子亞瑟已經2歲,過往從來不避諱談論自己長期與焦慮症狀拔河的她,透露現在只要在兒子身邊時,這些症狀竟會自動消失,「我每1天都能從他身上學習,而且他幾乎每個小時都在改變,我必須試著跟上他。在這個過程中,我彷彿也變成一個更樂觀、正向,也更有耐心的人,而這都是我過去在工作生涯中逐漸丟失的特質。」有時只是花半個小時坐在地上,靜靜地看著寶貝兒子玩耍,都成為她最滿足、平靜的時光。

全新專輯《超越天堂》從2021年春天開始進錄音室製作,當時不僅英國處於疫情高峰,艾麗也身懷六甲,緊繃的大環境加上初次懷孕的忐忑,反而淬鍊出一張滿是歡快舞曲的專輯,她說:「在錄音室時,確實能感受到大家以不同的方式經歷這些黑暗時刻,但也因為這樣,我想沒有人想要再聽更多複雜的情感糾葛了,我們都沒有心情寫情歌!」

艾麗形容這是一張「最不貼近自己」的作品,「因為創作靈感並不是來自我自身的經驗,所以我不用坐在錄音室裡,反覆咀嚼那些深刻影響我的事情,這反倒讓我覺得非常自在,因為我得以自在探索更多的可能。」專輯圍繞在「瘋狂沉浸在愛裡」,幾近上癮的炙熱感受,要大家隨著復古動感節拍一起揮別黑暗、逃離現實並自在起舞。

《超越天堂》已在全台實體通路、數位平台發行。