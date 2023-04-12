加捷生醫表示，過去一年多持續研究市場趨勢並開發滿足消費者需求的營養保健產品，其中「孅穩定苦瓜胜太複方錠」產品，主要成分「InsumateR專利定序19太」苦瓜萃取，於3月份取得美國FDA新膳食補充成分許可（New Dietary Ingredients, NDI），協同鉻營養素有助於維持醣類正常代謝的優勢，不僅迎合消費者對特定健康的追求，也讓產品銷售成績持續攀升。

除此之外，「甲魚全沛 全方位維他命」產品繼3月榮獲台灣保健食品學會營養保健食品創新獎銀獎後，4月再獲世界品質評鑑大賞，同時也是市面上唯一同時通過歐盟A.A.無添加三星驗證並取得雙潔淨標章的膠囊食品，採天然、在地甲魚原料，保留甲魚完整濃縮精華，全方位營養補給不僅適合平日保養，更適合提振精神、增強體力。

加捷生醫指出，即日起為慶祝電商平台開站一周年，特別推出多項商品下殺33折起、消費滿2,880元贈正裝好禮、會員分級制度上線回饋更升級等多項好康優惠，活動到4月30日止。因應全民普發6000，電商平台即日起到4月23日止，也同步推出「普發6000熱銷商品大回饋」限時優惠，更多活動詳情請上加捷生醫電商平台https://www.jiajie-mit.com/。