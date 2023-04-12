荷蘭的遊戲實況主Siv HD在YouTube有176萬粉絲追蹤，因喜歡玩英雄聯盟，便開始製作英雄聯盟的影片，2016年曾來台參加英雄聯盟明星賽，並在台北住了一段時間，後來他返回荷蘭繼續從事實況直播，近日他透過社群平台公開宣布將回台灣居住，讓不少粉絲超激動。

Siv HD本月4月4日時在facebook粉絲專頁宣布：「嗨大家好啊！我和我超級超級超級可愛的狗狗哈魯下個月要搬到台北了！」他表示有看了幾間公寓，但還是想找CP值更高的房源，希望可以在公寓大樓，就算是合租也可以，要可以養狗，自己的狗狗不會亂叫，如果有適合的房源希望粉絲們透過郵件告知，Siv HD同時透露自己偏好台北市萬華區西門町附近，不過在捷運附近的房源也可以，同時附上一張與愛犬的合照，不少台灣網友看到後幫忙分享貼文，並留言：「歡迎來台灣！」、「祝找房順利~」、「Siv回來了！」、「想跟傳奇人物當隔壁鄰居」，不過也有人點出現實問題「在台北可能沒有房子便宜又舒適，除非錢夠多」。有人好奇為何Siv HD中文這麼厲害，他回應自己是透過ChatGPT翻譯。

Siv HD今（12日）再度發文，透露收到許多人推薦的房子，「很多建議都非常非常貴（哈哈）」，他幽默表示只要室友不是斧頭殺手都可以，貼文吸引1.4萬網友按讚。Siv HD曾加入由麻吉大哥（黃立成）創立的電子職業隊伍「Machi E-Sports」，與台灣很有緣份。