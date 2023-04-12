男星賈乃亮是大陸演藝圈著名的高富帥，和金馬影后李小璐有過一段婚姻，兩人育有一個女兒甜馨，但最悲傷的是，2017年爆出李小璐與他的好兄弟PG One搞外遇，兩人在2019年11月宣布離婚。賈乃亮恢復單身後反而名氣更響亮，演藝作品不斷，39歲生日還堅持做公益，陪伴罕見病童畫面讓粉絲看了被暖哭。

賈乃亮今（12日）過39歲生日，他也在微博分享如何度過這一天；賈乃亮透露過去生日幾乎都是在工作中度過，今年也不例外，甚至選擇投入公益活動，他帶著一些罕見疾病兒童到環球影城遊玩，放下明星架子陪他們玩遊樂設施、逛園區和送禮物。

賈乃亮生日陪罕病兒童去環球影城遊玩。（圖／摘自賈乃亮微博）

而關於這次的「罕見病守護計畫」活動，賈乃亮也誠心地表示，希望更多人關注並幫助他們，幫助更多需要幫助的人，傳遞更多的溫暖與希望。許多粉絲看到賈乃亮善良大愛的一面都被暖哭，紛紛留言大讚，「有意義的生日，跟你一起幫助他們」、「傳遞愛與希望，正能『亮』」、「生日都能這麼意義非凡，謝謝你讓我們看到他們，生日快樂」。

其實賈乃亮過去都被叫做「李小璐的老公」、「甜馨的爸爸」，還有傳聞他當年為了追李小璐，差點把命都搭上，更在婚禮上親吻女方的腳，癡情到網友都很驚訝；豈料，直到李小璐偷吃PG One事件曝光，到最後離婚他都沒有出言傷害李小璐，還是保護家人，也讓大家看到他的大度善良，意外擄獲不少粉絲。