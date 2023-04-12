丁羅賓漢12日舉辦活動，分享歌曲創作過程。（經紀人提供）

74歲丁羅賓漢來自英國蘇格蘭，熱愛音樂的他在2017年榮獲美國底特律音樂終身成就獎。父親在台灣行醫30年，他讀幼稚園時來台，後來一度回英國讀書，但身邊仍有許多講中文的朋友，讓他說得一口流利中文，他將在台開唱，邀來金曲台語歌王蕭煌奇、金曲台語歌后江惠儀等人助陣。

他喜愛聽中文、台語歌曲，特別喜愛蕭煌奇的〈你是我的眼〉，「這首歌非常感動，從心唱出是很不一樣，他能來演唱會，我很開心」，並透露，蕭煌奇起初熱情邀他一起合唱〈你是我的眼〉，豈料丁羅賓漢卻一秒婉拒，謙虛說：「我不要破壞這麼美的歌，讓他唱就好。」

他今日在現場獻唱鄧麗君經典台語歌〈望春風〉，害羞說，台語發音不是很標準，請大家見諒，更大讚台語歌曲的旋律很美，每次聽會被旋律感動，並幽默表示：「台語我都聽得到，但聽不懂。」

他將在5月27日、 6月3日、 6月10日於圓山飯店10樓國際會議廳舉辦「愛的傳承感恩音樂會」，分別邀來蕭煌奇、官靈芝與林廣財、許志豪與江惠儀擔任嘉賓助陣，屆時會唱中文、英文等歌曲，期待與樂迷熱情互動。

他近年釋出中文歌曲〈呼喚的心〉、〈雨後見彩虹〉、〈珍惜生命〉等歌曲，盼傳遞正能量，更在抖音累積破億點閱，他的歌曲作詞人包沅禾昨分享，〈珍惜生命〉釋出後，不久碰上大陸疫情爆發封城，他們看到粉絲傳來在大陸河南的一名縣長每天用音響播放〈珍惜生命〉歌曲，鼓勵、陪伴民眾熬過疫情最艱難的階段。