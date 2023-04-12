蛋價、肉類近日皆上漲，北市主計處公布3月北市物價變動狀況，3月CPI較上月上漲0.30％，主計處表示，蛋類及水果供量減少，價格分別上漲24.95％及4.82％。有攤商表示，雞蛋價格維持在高檔，每台斤為90元，高麗菜則因近日天氣溫暖，導致量大價跌。

主計處統計，3月CPI較上月上漲0.30％，主因是蛋類、水果、肉類、外食費等調漲，其中，食物類上漲1.17％，是因為蛋類及水果供量減少，價格分別上漲24.95％及4.82％；肉類飼養成本及外食費食材成本提高，價格各漲1.26％及0.71％，只有蔬菜量增價跌，抵銷部分漲幅。

有攤商表示，近日雞蛋價格與2周前相同，未見上漲，但數量已不缺，只是價格維持在高檔，每台斤為90元，蔬菜部分，高麗菜因為近日天氣溫暖，也無下雨，生長快速，導致量大價跌，每台斤為10元。

攤商也說，因為春天不是水果盛產期，本來數量就會少，其中，芭樂雖是長生水果，但目前為淡季，價格維持在高檔，仍是每台斤50元，預估再一個月就可恢復正常價格，香蕉則下跌，從每台斤40元跌到25元，此外，現在是柑橘產季末期，所以漲到每台斤50元。