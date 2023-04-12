台中太平1間越南小吃店爆發移工們之間的衝突，有1名移工被4名移工追打。（警方提供）

台中太平區永豐路一家越南小吃店今（12）日傍晚傳出槍響，台中市議員江和樹接獲民眾通報到場了解，他指稱現場有改造子彈彈殼，對此警方嚴重駁斥表示非槍戰、搶案，澄清現場遺留的是空氣槍，並提供監視錄影畫面，4名男子追逐1名移工，強調，全力追緝再逃4名越籍疑工。

太平永豐郵局12日傍晚先傳出發生搶案，接著又變成傳出槍擊案，網紅議員江和樹指稱，是民眾通報他，有聽到槍響，他到現場也發現改造子彈彈殼，初步了解是越南籍移工糾紛。

警方初步調查，約在下午4點50分左右一輛黑色自小客車行駛到越南小吃店後，4名身穿黑色上衣的移工開始追逐當時在小吃店門口的楊姓移工，4人追1人跑到巷弄內，楊男疑似因跑到鐵工廠藏匿被廢鐵割傷左大腿，警方獲報後也將他先行送醫，4名男子則隨後便駕車逃逸。

警方表示經現場勘察，現場地面遺留空氣槍之玩具子彈5顆非火藥子彈，目前正以車追人中，將嫌犯追緝到案以釐清案情。

台中市議員江和樹指稱，台中太平區永豐路一家越南小吃店12日傍晚傳出槍響，到場了解看到改造彈殼，經警方釐清是空氣槍的玩具子彈。（江和樹提供／馮惠宜台中傳真）