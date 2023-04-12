此次證交所由企劃研究部副理周世昊於「交易所ETF發展座談場次」進行與談，與韓國交易所、澳洲交易所及香港交易所互動交流，並向全球分享台灣ETF最新發展。

周世昊指出，2022年全球ETF資產規模約9兆美元，較2021年衰退10％，相較之下，我國上市櫃ETF市場表現亮眼，截至2022年底，總資產規模達新台幣2.3兆元，逆勢成長11％，其中以債券ETF占比最高（52％），但與台股ETF（35％）差距已縮小。

此外，用世昊說明，台灣ETF受益人數成長顯著，較2020年成長3倍，且ETF與共同基金規模各占約50%，均顯示投資人高度參與ETF市場。ESG與高股息主題型ETF近年亦發行熱絡，主要以臺股為標的，反映臺股市場ESG表現佳、高殖利率之特色。

另在ETF造市方面，周世昊表示，也對流動量提供者推出競賽及經手費折讓等獎勵措施，報價趨同國際實務，提高商品流動性。

韓國交易所分享於2022年新上市ETF包含產業型、市值型及債券型ETF，當地投資人多投資於固定收益型ETF。澳洲交易所指出，澳洲ETF規模及檔數皆持續增加，以類型觀察，ETF規模占比以全球股票型為大宗，其次為澳洲股票型。

香港交易所則表示，2022年香港ETF市場的產品多樣性非常廣泛，例如ESG、低碳主題、綠色債券、元宇宙及虛擬資產等，為香港及國際投資者提供更多選擇，此外ETF在2022年7月納入中國香港互聯互通機制，持續展現強勁的交易動能。

在永續投資方面，日本金融廳於研討會表示，日本ESG投資規模逐漸增長，相較全球自2016年至2020年，4年間成長約1.5倍，日本已成長5.8倍。金融廳已於2022年2月成立ESG評鑑及數據提供者技術委員會，並於2022年12月發布ESG評鑑及資料庫機構行為規範，對ESG基金漂綠事項進行監管。

此外，日本金融廳亦於研討會中指出，日本預計自2024年1月起，提升小額投資免稅制度（NISA）中免稅投資收益的額度，希望民眾將個人金融資產從儲蓄轉為投資，目標5年內NISA總帳戶數及投資額翻倍，現行制度對投資收益的免稅優惠期間有所限制，考量日本人口結構日趨長壽化，新制度取消免稅期間限制，以滿足長期投資的需求。

證交所表示，未來將持續參酌國際趨勢，與各交易所就ETF發展進行對談交流，並朝擴增產品線、強化金融創新、加深市場推廣及金融教育等方向，推動我國ETF市場成長。