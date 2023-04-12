適逢理柏創立50周年紀念，理柏台灣基金獎今年回歸實體頒獎典禮，共頒發107項分類大獎及4項團體大獎。Refinitiv旗下理柏（Lipper）亞太區研究總監馮志源12日指出，全球基金市場去年榮景不再，劇烈震盪，全球資金流向轉呈鉅幅淨流出，今年資金流向可望轉趨和緩，但經濟前景與金融走勢仍充滿諸多變數。

馮志源分析，全球共同基金資產規模過去幾年的變動，猶如雲霄飛車，充分反應市場對於個別重大事件的情緒，從2020年的新冠疫情，金融市場受到重擊之後重回成長軌道並攀向歷史巔峰，再因為俄烏戰爭，全球通膨急速升溫與美國聯準會暴力升息而急轉直下，今年再度預期美國聯準會升息減緩而反轉向上，變動的速度與幅度前所未見。馮志源表示，全球基金市場2021年締造高達2.8兆美元資金淨流入的歷史新高紀錄後，隨著去年行情急轉直下，2022年全年轉呈淨流出7,637億美元，其中受聯準會連續暴力升息的拖累，債券型基金淨流出總額高達5,000億美元，股票型及混合型分別淨流出近300億及1,270億美元，只有貨幣市場基金呈淨流入近200億美元，另外，ESG投資則續呈穩定資金淨流入。

依全球主要區域進行資金流量分析，馮志源進一步分析，連續四年雄霸全球吸金最強的美國，去年全年轉呈資金淨流出高達7,760億美元；歐非中東（EMEA）全年亦有近1,700億美元資金淨流出，亞太（含日本）則反呈1,800億美元資金淨流入，相對表現突出。展望今年，馮志源分析，全球去年歷經股債雙跌之後，今年資本市場波動可望較去年略趨和緩，為了讓美國經濟降溫以抑制飆漲的通膨，聯準會過去一年已連續九度升息並將聯邦基金利率調升到4.75％至5％的區間，創2007年9月以來最高，但隨著美國兩家地區銀行接連倒閉後，聯準會態度開始出現轉變，並在暗示可能在今年某個時點暫停升息，預測終點利率將會落在5％至5.25％的區間，不過個人消費支出（PCE）2月年漲幅仍然高達5％，遠超出聯準會設定的2％通膨目標，加上美國經濟有衰退疑慮干擾，未來貨幣政策走向仍有變數。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃預估今年全球經濟成長將降至3％以下，並在未來五年保持在3％，下行風險大增，創IMF1990年代以來最低的中期經濟成長預期，並遠低於過去20年3.8％的平均增速，隨著升息周期進入尾聲，馮志源提醒，市場聚焦美國經濟是否陷入衰退，企業獲利表現及聯準會貨幣政策走向是否轉向等重大趨勢方向，將牽動未來國際股匯債市場表現。