工商協進會組訪問團赴日與日本中部地方最重要經濟團體—中部經濟連合會（中經連）12日於名古屋中經連辦公室舉辦MOU簽署儀式，強化台日供應鏈及經貿關係。

MOU儀式由工商協進會副理事長黃教漳及中經連會長水野明久進行簽署。簽署典禮有工商協進會榮譽理事長林伯豐、常務理事黃清苑、理事張裕屏、江松樺及多名工商界重要人士與經濟部駐大阪辦處組長黃王維等共19名觀禮。

中部地區的製造業產值佔日本全國第一位，是日本工業的心臟，近年著力於次世代汽車、機器人、航太及新創綠能，擁有先進技術。工商協進會和中經連自2018年起開始緊密互動，即便在疫情期間，雙方仍每年透過線上參加彼此的新創媒合及相關經貿論壇。透過本次簽署MOU，除了強化原本的供應鏈產業合作之外，更期許開創雙方在創新與數位革新(DX)、綠色革新(GX)與碳中和領域更多元的夥伴關係。

黃教漳表示，本次MOU的簽署，彰顯雙方加強合作的強烈願望，對雙方未來尋找合適的合作夥伴，將發揮重要功能；他並特別指出台日雙方在經貿方面的合作，是全面性的，尤其是在綠電、自駕車、新創產業方面，從台灣企業觀點，日本是極具吸引力的合作夥伴。據他所知有50家以上的台灣新創企業，希望來日本IPO上市。

水野也表示，中部地方在汽車、精密機器、航太工業方面有雄厚基礎，而台灣在資訊半導體製造方面為其強項，雙方合作一定可創造雙贏。該會樂於提供相關商業合作資訊，以加強吸引台灣優質企業來中部投資。

為加強台日經貿合作，工商協進會已分別與日本關西、九州、四國、北海道等地區之經濟團體連合會締結合作協議；該訪問團是工商協進會在疫情趨緩後，籌組第一個海外訪問團，除了與中經連簽署合作備忘錄之外，與關西最重要的經濟團體-關西經濟連合會，及大阪商工會議所舉行商務交流。雙方期許，在迎接2025年大阪的萬國博覽會之際，共同抓住潛在商機，攜手提升台日在區域經濟上的地位，共創雙贏。