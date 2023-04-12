據央行公布本期國庫券標售結果，共吸引762.5億元資金進場搶標，投標倍數回升至2.18倍，決標貼現率達1.2％，與前次3月底同天期利率水準持平，續創逾17年新高，前高為2005年12月同天期1.44％；本期加權平均得標貼現率達1.172％，則高於3月同天期的1.154％，整體利率水準上揚。

銀行資金調度主管指出，今年發行三期91天期國庫券，2月投標倍數僅1.18%，主因經濟前景不確性高，市場資金趨緊，金融業者審慎飽受，但近兩期投標倍數顯著回升，均高於長期平均2倍上下的水準，3月底達2.32倍、本期也有2.18倍，回到正常水準，業者開始轉趨樂觀。

根據央行的標售結果，本期91天期國庫券全數被銀行業搶下，票券業、證券業及保險業則掛零。銀行主管指出，目前市場資金不像過去緊縮，銀行業投標較上一期更為積極，而本期票券業也未再出手，至保險業向來偏好長天期債券為主。

過去市場資金氾濫，吸引閒錢積極搶標，使得標加權平均利率不斷下滑；但隨著美國聯準會（Fed）去年起大幅且快速升息，我國央行也連五季跟進升息，短天期國庫券反映直接，得標利率走揚符合預期。

銀行主管認為，市場預期美國升息將到尾聲，整體氣氛由保守轉趨樂觀，91天期國庫券可望維持投標倍數2倍以上的長期水準，後續即使不降息，只要升息確定到頂，決標貼現率預料會逐漸下降。