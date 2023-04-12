中企處表示，台美自2021年起攜手合作AWE計畫，廣徵有意往海外發展的女性創業家，透過線上英文課程加強核心業務技能，結合國際品牌Meta、Amazon、台灣微軟資源，強化學員數位行銷及商業規劃能力。

日前由美國在台協會（AIT）率領台灣八位優秀AWE學友，至馬來西亞吉隆坡參與AWE區域高峰會，與來自汶萊、斐濟、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、泰國、越南、新加坡及馬來西亞等國，超過百位的女性創業家交流。會中台灣AWE學友展現應用AI、大數據科技，結合教育、食材供應、服飾訂製等創新商業模式，備受各國女性創業家矚目。

竹謙科技股份有限公司創辦人黃筑萾，研發Here Hear App，應用AI技術識別語音情緒服務，追蹤其情緒變化，協助使用者改善心理健康，預防負面情緒惡化，已超過10萬次下載紀錄，使用者遍及美國與亞洲，深具商業發展潛力，榮獲大會Pitch競賽優勝，提升台灣科技女力國際能見度。

愛飛媒平股份有限公司創辦人（A.V. Mapping）李姿慧，以全球首創AI人工智能媒合影像音樂，讓創作者快速完成影音配樂，目前產品已在126個國家上線，客戶以美國為主，並獲邀於SELECTUSA IMPACTFUL WOMEN FORUM（女性影響力論壇）分享成功開拓美國市場的經驗。

美仁宜有限公司創辦人林佳宜，則以賦予女性權力為核心價值，設計與製作女性鞋品，因而曾被ELLE、美麗佳人、科夢波丹等多家時尚雜誌專題報導，現已拓展至南非市場，於當地設立分公司。

AWE計畫即將邁入第三年，兩年來共培育205位結業學友，其中，超過40位學友，已在海外設立據點或將產品銷售至海外。2023年計畫將針對歷屆結業學友進行深度培植，安排共學及趨勢論壇等活動，促進商業合作機會，協助企業邁向永續發展。未來透過AWE計畫，台美將持續結合雙邊資源，共同扶植台灣女性創業家朝向國際領導人的目標邁進，並積極擴散女創優異成果，啟發更多女性投入創業，促進女性經濟賦權。