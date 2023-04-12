達麗建設與白天鵝建設聯手在台中高鐵「地王」推出的新案，12日熱鬧動工。(林欣儀攝)

進軍台中邁入第10年的達麗建設，今年推案計畫遍布台北、台中、台南及高雄，其位於台中高鐵特區、基地面積4584坪的「地王」12日正式動工，規畫興建地下4層、地面28層大樓，目前開價每坪約45萬至50萬元，創下烏日地區房價新高點。

在象徵金、木、水、火、土五行的舞獅表演中，達麗位在台中站前一路與高鐵五路口的「台中高鐵案」熱鬧動土，達麗建設董事長謝志長表示，這塊基地面積4584坪，是2年前台中市府的配餘地，當時因政府剛開始要打房，也曾猶豫是否進場，經討論後，認為「高鐵站永遠搬不走」，仍決定投標。

謝志長指出，當時與白天鵝建設機構合作，以每坪96.4萬元價格標下這塊土地，創下烏日新高，總價高達44.2億元，主要考量就是地段優勢，台中高鐵特區是台灣的南北中樞，且為三鐵共構，具有很大優勢；為了好好使用這塊土地，團隊花了許多時間規畫，原本想蓋地上15層建築，但為了留下空地，決定改為五棟建築、地上28層。

達麗「高鐵台中案」鄰近高鐵娛樂購物城，這處位在台中高鐵站第一排的購物城占地4.8萬坪，被稱為亞洲最大百貨購物商城，內部規畫有百貨購物中心、國際五星級酒店及A級商辦大樓、多功能展示中心等，將可推升台中高鐵特區至國際能見舞台。

根據市調統計，台中高鐵特區重大建設接二連三，除有高鐵娛樂購物城，另富旺「NEW PLAZA」將規畫5500坪的特色餐飲名店、已完工的「新光傑仕堡」有7700坪飯店及會議中心。謝志長透露，本案將由澳洲PTW團隊操刀設計，是台中高鐵特區首座國際設計住宅案，預計今年第四季公開銷售。