中天主播丹申廣（原名王又正）因前高雄市長韓國瑜競選期間貼身採訪聲名大噪，受封「韓粉主播」。他主持的節目《正常發揮》一度爆出他個性過於傲嬌，導致整組團隊全走光，節目暫停播出，原本預計3月復播，結果至今都未開播，豈料，今（12日）傳出丹申廣月底離職，對此電視台回應了。

媒體人朱凱翔今天在節目《誰來早餐》中，被網友問好友丹申廣近況，他脫口說：「他好像做到月底，他要離職了，他要離職。」令人相當驚訝。

媒體人朱凱翔在節目爆王又正要離職。（圖／翻攝自YouTube）

朱凱翔還說：「我前陣子LINE他，想說他怎不見，我LINE他，好一陣子沒回，想說怎不見，昨天這麼巧他回我，問他『死去哪裡？』他說節目不會開了，都在健身看書，當爸媽的司機，陪爸媽走走、玩狗，說他月底就會離職了。」

對於丹申廣被爆月底離職，中天電視台表示：「丹申廣被爆要離職，他本人回應『不知道怎麼回事』。《正常發揮》持續籌組新團隊中，丹申廣堅持做好《正常發揮》品質，是對粉絲們最好的回報。請鐵粉們耐心守候丹申廣與《正常發揮》的回歸！」