萬仁（左）、蘇明明夫妻聯袂出席《油麻菜籽》媒體試片。（海鵬提供）

全新數位修復版經典國片《油麻菜籽》12日舉辦首次媒體試映，久未露面的導演萬仁，也和演員妻子《油麻菜籽》女主角蘇明明連袂出席映後，聊到前年萬仁在泡湯時滑倒，撞到頭受傷嚴重，好在蘇明明即時發現將他送醫，經歷了醫生指示聯絡家屬，到手術後醫生告知：「還好送醫時間即時。」讓蘇明明暫時不敢再拍戲，全心陪老公復健。

今萬仁秀出頭上的傷疤，術後縫線相當深，他說現在頭裡有鈦合金，神經影響到一隻手跟一隻腳，行動不便，這一年半都靠蘇明明陪伴復健，進步的程度還不錯，仍有持續做水療，萬仁表示：「這段時間就切斷跟大家的聯絡，沒讓人知道。」也算是藉著電影重映，跟新舊影迷打招呼。

1983年拍攝的《油麻菜籽》，不只是萬仁的首部劇情長片，也為台灣影壇促成一對導演和演員攜手一生的良緣。然而，這段戀情卻並非一拍即合，他們兩人連續合作《油麻菜籽》、《超級市民》兩片，但也都沒來電。蘇明明回憶：「《超級市民》那年（1985）金馬獎在高雄辦，我先回台北，高跟鞋忘了帶，晚上打去問飯店，櫃檯說有找到。」正巧那時萬仁就在櫃檯旁，便幫她的高跟鞋帶回台北，兩人卻依然慢火沒進展。

直到有位記者找他們一起吃飯，兩人才終於走近，萬仁靦腆笑說：「因為早已經很熟悉了，很自然就在一起。」結果這對導演跟女主角，直到生完兒子後，相識13年才登記結婚，也沒辦過婚宴，攜手至今已38年。蘇明明更稱萬仁以前在外從來不牽她的手，現在受傷後步行需要人陪，自己每天都牽著萬仁，笑說現在是不得不牽。