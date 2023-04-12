彰銀董事改選名單今日出爐，公股推派6席候選名單，董事為凌忠嫄、周朝崇、李文雄、黃國棟、林秀燕、張健一。獨立董事3席，包含吳雨學、李淑華、黃兆貴。董事長仍為凌忠嫄。

彰銀今年改選，董事共9名，含獨立董事3名

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