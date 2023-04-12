國民黨中常會今(12)日下午通過提名立委傅崐萁，代表國民黨正藍軍出征花蓮選區立委，將挾著過去4屆立委、2屆9年5五星縣長的豐富問政與建設經驗爭取連任。

傅崐萁表示，將繼續秉持推動蘇花改、蘇花改二期蘇花安、緊盯重啟花東快速道路評估、爭取國道6號延伸花蓮重啟地質研究、達成花蓮-吉安危險平交道高架化改善等重大建設奮鬥不懈的毅力；提案爭取0-6歲國家養、修法提高村里長事務費到5萬元、爭取免費新冠疫苗施打及擴大疫情紓困補貼等關懷民生的不遺餘力，繼續為花東地區民眾爭取擴大基礎建設與謀求民生福利，並為2024國民黨重返執政、國會拚過半的重要戰略目標，守住花蓮重要一席立委，更為確保花蓮藍天淨土、台海和平安全及中華民國生存發展，拚搏重要的一戰。

國民黨中常會今(12)日下午通過提名立委傅崐萁，代表國民黨正藍軍出征花蓮選區立委。(戴志揚翻攝)

傅崐萁從政20幾年來，一直自許是正藍軍戰將，更懂得如何跟民進黨拚選戰，協助助國民黨贏得勝利，加上過去三年在立法院強力監督民進黨政府，問政砲火猛烈，讓行政官員聞之色變，更熟知如何向中央政府爭取建設經費，三年多來為花蓮縣向中央爭取補助及建設經費共計797.6億元，包括：4年一般及計畫型補助670億、各項國中小教育設施經費13.9億、增加台九線景觀大道預算56.48億、花蓮大橋增加預算12.43億、瑞港公路修復提升8.43億、改善花蓮無供水地區延管5.67億、0918地震農水路及水土保持災害復建1.62億、0918地震五座大橋修復20.6億、赤柯山、六十石山農路修復2.5億及客庄建設經費1.18億…等。

傅崐萁強調，2024總統及立委選舉是中華民國台灣生存發展的重要關鍵一戰，他無畏邪惡勢力，選擇承擔責任，外界對他鋪天蓋地攻擊、造謠，或是企圖分化的言論，是出於對他、對團結國民黨的恐懼，而對於各界的聲音，他會選擇包容，唯有國民黨正藍團結，對抗鴨霸的民進黨並贏得勝利，中華民國才有希望與未來。

他有信心贏得立委連任並繼續為花蓮民眾奉獻他的經驗，為花蓮爭取更多的建設經費，擴大花東基礎建設，為百姓民生謀求更多福祉，讓民眾安居樂業，捍衛花蓮藍天淨土，更要確保台海和平穩定，讓國家安全，黎民不受戰火荼毒。