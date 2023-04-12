中國大陸商務部今宣布，對台灣限制大陸農產品、五礦化工產品、紡織品等2455項商品啟動貿易壁壘調查，引發大陸不再讓利憂慮。對此經濟部國際貿易局歷經5、6個小時研商，晚間才終於發出三點聲明，除強調中方應先採雙邊磋商機制等措施外，也呼籲對岸若有需要，我方願意在「不設前提情況」下，就貿易議題與對岸磋商討論。

貿易局指出，第一，我國對中國大陸物品的進口規範，是依照民國82年4月所訂定的「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」來管理，如符合不危害國家安全與對相關產業無重大不良影響下，就可公告開放進口。貿易局也每2個月召開「開放中國大陸物品輸入審查會議」審查，多年來基於國內需求，事實上已准許9835項中國大陸農、工產品進口。

其次，就我方的了解，中國大陸對外貿易壁壘調查規則第14條即明定，公告後應通知我方，但目前我政府仍未收到通知。依據同一規則，中方若認定構成所稱的貿易壁壘，則應採取雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制或採取其他適當的措施。

最後，貿易局強調，兩岸的經貿互動是互利互補，是區域間甚至是全世界供應鏈的關鍵一環，對全球穩定繁榮至關重要。中方不宜將貿易議題複雜化、工具化，干擾全球經濟發展。考量兩岸的經濟條件與結構不同，若有需要，我方願意在不設前提的情況下，就貿易議題與對岸磋商討論。