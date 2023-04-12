路盛瀝青廠隸屬昱盛機構。昱盛機構專營道路土木工程施工，是台灣規模最大的道路工程團隊，如五揚高速公路周邊工程、國道五號雪隧高速公路、松山機場、桃園高鐵青埔站前道路工程等代表作，利用縱貫連橫的串聯系統，迅速完成整體工程進度，並領先業界引進環保設備，減少排碳量及廢氣，成為全台第一家設立環保瀝青廠房的企業。

昱盛機構總裁徐步盛追求企業永續發展，旗下企業包括昱盛營造、宏盛營造、茂綸營造、路盛實業、路欣工程及皓勝工業等，公共工程品質獲得政府眾多獎項肯定。皓勝工業更導入循環經濟概念，將廢棄物有效再利用，成為公共工程再生粒料應用的示範工廠，並取得全國第一份控制性低強度回填材料（CLSM）碳標籤證書、及第一份電弧爐煉鋼爐氧化碴（石）物理處理服務碳標籤證書，實現環境能源永續經營的理念。

路盛瀝青廠致力提升綠色環保，除了與欣鑫天然氣合作，斥巨資更換LNG天然氣鍋爐機組，減少空氣汙染，先前更已進行水洗設備的更新改善，降低空氣中的懸浮微粒，並利用光觸媒技術、尾氣燃燒等除臭技術的改良升級，改善工廠附近的空汙和味道，提升廠區環境品質，帶動地區經濟和就業機會，成為鄰里的好鄰居。

此外，為提升員工創新能力，公司更與中央大學等學界及研究單位密切合作，每月安排員工接受相關法規和工程概念的在職教育，藉以提升員工整體素質和對社會環境應變能力，兼顧永續環保、社會責任、公司治理的ESG企業目標。