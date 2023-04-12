國民黨主席朱立倫透露「已經準備好了，會在最適當的時機宣布徵召」，新北市長侯友宜今(12日)被問到是否準備好時表示，黨有黨的節奏規畫，新北還有很多工作進行中，不過他指出，自己平常就會隨時不斷做好準備、克服挑戰「隨時可以上場」。媒體人韋安強調，不少南部鄉親都想北上為侯打氣，警察性格讓他隨時準備好出任務，只要侯友宜被徵召，一定會扮演好新角色，根本沒在怕，2024選戰開打，後面就好看！

韋安表示，從確切管道了解，侯友宜準備好了，隨時可以上場，一旦被徵召，他也會無畏無懼各種困難，立即受命投入到2024大選中。警察性格都會隨時準備好，只要有案子來或上級下命令，就會義無反顧的接案，立即出任務。

侯友宜被認為極有可能代表國民黨角逐2024年總統，但近來有聲音質疑其口才會是他參選時的硬傷。國民黨副主席連勝文近日對此表示，自己不認為侯友宜口才不佳，甚至私下碰面聽侯講話時，還會聽得一愣一愣的。朱立倫11日也透露黨內已經非常一致，「會在最適當的時機宣布徵召！」

韋安直言，侯一定會扮演好新角色，根本沒在怕什麼。把準備好的東西拿出來，來證明誰是ChatGPT機器人？也一定會讓人聽的「一愣一愣」。

韋安還提到，剛跟高雄、嘉義的朋友說這信息，他們都怪為什麼不早說？昨天告訴他們，就來得及今天帶20車南部鄉親北上為侯打氣，很多南部人都很挺侯，這幾天聽到，侯都說要用命為國為民來拚了。