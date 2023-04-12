高雄市旗山區溝坪路今天下午3時9分出現雜草火警，消防局出動18車39人前往搶救，外傳起火原因疑似陸軍八軍團狙擊槍打靶，因為火花造成火警，不過軍方表示，起火林班地距離營區至少有500公尺，真正起火因素尚在調查中。

疑陸軍八軍團狙擊槍打靶釀災，旗山竹林大火延燒4小時仍未撲滅，原因尚待調查。(林雅惠翻攝/高雄市消防局提供)

疑陸軍八軍團狙擊槍打靶釀災，旗山竹林大火延燒4小時仍未撲滅，原因尚待調查。(林雅惠翻攝/高雄市消防局提供)

警消初步了解，起火點位於林班地與軍方權管土地交界，距離軍方營區尚有一段距離，無立即危險及延燒建築物之虞，目前配合軍方、林務局持續進行搶救、開闢防火巷及周界防護，無人員受傷。