高雄市旗山區溝坪路今天下午3時9分出現雜草火警，消防局出動18車39人前往搶救，外傳起火原因疑似陸軍八軍團狙擊槍打靶，因為火花造成火警，不過軍方表示，起火林班地距離營區至少有500公尺，真正起火因素尚在調查中。
警消初步了解，起火點位於林班地與軍方權管土地交界，距離軍方營區尚有一段距離，無立即危險及延燒建築物之虞，目前配合軍方、林務局持續進行搶救、開闢防火巷及周界防護，無人員受傷。
高雄市旗山區溝坪路今天下午3時9分出現雜草火警，消防局出動18車39人前往搶救，外傳起火原因疑似陸軍八軍團狙擊槍打靶，因為火花造成火警，不過軍方表示，起火林班地距離營區至少有500公尺，真正起火因素尚在調查中。
警消初步了解，起火點位於林班地與軍方權管土地交界，距離軍方營區尚有一段距離，無立即危險及延燒建築物之虞，目前配合軍方、林務局持續進行搶救、開闢防火巷及周界防護，無人員受傷。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。