許多社區都會在電梯、出入口張貼紅色的「瓦斯表單」，讓住戶定時填寫度數。台大教授葉丙成今（12）日發文表示，這10多年來他搬過幾次家，發現每次都要「手填瓦斯表數字」，數位化仍有加強空間，但他的同事卻指出，看到鄰居手填表單後，才能感受到「大家還活著」，這番神解讀一出，讓葉丙程直說：「莫名感動起來」。

葉丙成今日在臉書上表示，最近有教授同事搬新家，在LINE群組裡抱怨要手抄水、電、瓦斯3錶很麻煩，認為數位化還有待加強，對此，葉丙成也分享自身經驗，表示他回台後搬過3次家，「每次都沒變的，就是電梯裡手填瓦斯表數字…數十年不變」。

沒想到，另一名教授幽默表示，每當手抄表單貼出時，他都是最後一名填寫的住戶，「看看鄰居的筆跡、用的筆色，感覺大家還活著」，而這番話也讓葉丙成有感而發，笑說原來這是瓦斯公司在現代人疏離的生活型態下，特地保留下來的機制，能感受到左鄰右舍的存在，「大家生命的某刻都在這張紅色紙單上交會了！突然莫名感動起來」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「看到有人連續幾個月都沒填，會有點擔心」、「我真的有感，看到哪一樓層一直沒人填寫，就知道有房子要賣了」、「這跟長輩群組喜歡發早安文問好，是一樣的意思」、「我家社區已經用社區管理系統填寫了，難怪感受不到溫度」、「我們社區用APP，也有提供社區長輩們手寫」。