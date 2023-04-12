「2023南投桐花小旅行暨客家桐花祭活動」將登場，縣府秘書長洪瑞智、文化局長林榮森等人舉行宣傳記者會。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

「2023南投桐花小旅行暨客家桐花祭活動」將登場，縣府秘書長洪瑞智、文化局長林榮森等人12日在南投縣文化局舉行宣傳記者會，預告推4條桐花小旅行路線，15日由埔里牛耳、草屯九九峰路線打頭陣，邀遊客走訪桐花祕境，嚐客家美食、享自然生態並感受客庄濃厚人情味。洪瑞智說，歡迎來做客，白天賞桐花，夜訪螢火蟲。

南投縣文化局推出4條桐花小旅行遊程，走訪埔里、竹山、水里、草屯、南投等鄉鎮市的客庄桐花祕境，每條路線都獨具特色，如埔里牛耳藝術渡假村賞桐花，再訪廣城、一新社區；南投市鳳天宮將舉辦健行，還有社區媽媽製作客家美食供品嚐。

洪瑞智表示， 南投縣長許淑華上任後，積極推展低碳永續，南投縣自然生態豐富，近期螢火蟲季起跑後，桐花季也隨同上場，，歡迎遊客來南投客庄做客，白天賞桐花，晚上探訪螢火蟲，還能品嚐客家美食，感受客庄濃厚的人情味。

文化局指出，15日起至5月14日推出「埔里一新桐成」、「竹桐共生」、「草屯九九峰賞桐趣」、「花見水里幸福山，藝桐走讀趣」共24梯次桐花小旅行，及1場南投市尋桐趣活動，賞桐花遊客庄相關活動資訊，民眾可至客庄小旅行官網「桐花小旅行」或上南投縣客家桐花祭系列活動」FB粉絲專頁查詢。