統一超指出，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，且在換季食飲、春季網購、WBC世界棒球經典賽熱潮、母親節等節令節慶民生需求，積極規劃整合式行銷活動並開發獨家話題新品，有效帶動鮮食、咖啡、預購、飲品等結構均成長，更持續深耕會員服務，帶動會員交易金額亦創歷史同期新高，整體營運穩健向上。

加上轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、統一速達(黑貓宅急便) 等均表現亮眼，上海7-ELEVEN、浙江7-ELEVEN穩健復甦，挹注整體營收增長。

在會員耕耘部分，台灣7-ELEVEN深度經營1,600萬名會員獨享的OPEN POINT生態圈，3月會員累計總交易金額較去年同期成長2成，藉由領先同業的創新服務持續擴大滿足民生需求，像是去年創新推出的OPEN POINT點數折抵代收，目前項目擴增已達12項、便民服務有效提升會員黏著度；行動隨時取訂閱制推出抗漲新菜單，新增「家庭號飲品專區」，並積極推廣訂閱制全民共享服務，可一次購買、分次取貨，有效提升訂閱人數較去年同期成長近9成，更帶動相關類別業績成長超過1成。

台灣7-ELEVEN超前布局母親節商機，在門市推動母親節預購、於i預購主打「美力女神節」，帶動相關類別業績成長超過4成。此外，因應味蕾換季、春季出遊野餐商機，3月發動首波獨家冰品搶市、話題零食獨家活動，帶動相關類別業績成長超過1成。

邁入4月，台灣7-ELEVEN持續掌握清明連假、繳稅季、母親節、大甲媽祖遶境、換季食飲等節慶節令消費需求，持續推動多元行銷活動、開發話題商品、開發數位便民服務，更響應全民普發六千祭出五大加碼回饋方案，預期再創新一波成長動能，架構超越顧客期待的生活型服務平台。