方宥心（中）以粉絲的心情和前輩許效舜、澎恰恰合照。（王思穎攝影）

澎恰恰、許效舜、方宥心今（12）日參加音樂劇《隔壁親家》排練記者會，該音樂劇先前爆出與朱海君酬勞喬不攏，雙方隔空互嗆風波。音樂總監楊忠衡先是平靜地說：「我從頭到尾都不覺得這是個問題，每一檔戲有很多條件要談，有時談得成有時則否，這種事情很常發生。」

但承認朱海君這件事是行政上凸槌，「只是我們以為一定能談成，所以先超前部署，但很遺憾後面沒有談成。」現在已和朱海君、NONO講和，彼此還是很好的朋友，最近也都有聯絡，「我至今還是很欣賞朱海君的表演，我的辭典也沒有傷感情，就是一直往前走。」

《隔壁親家》已經演出14年，今年5月再度回到國家戲劇院演出，方宥心首度參演，和澎恰恰、許效舜飆戲相當過癮，前輩在舞台上機智的反應猶如在上表演課。方宥心也透露和澎恰恰的緣分很深，「我小時候參加歌唱比賽，得到冠軍就是澎哥頒獎給我。」

方宥心在舞台劇的經驗豐富，仍坦言這次最大挑戰就是要在舞台上很青春的跳舞，肢體壓力頗大，「我原本以為自己體力不夠，後來發現身邊的伙伴小我7、8歲，原來是年齡問題。」而她最近剛搬家，和原租屋處的房東爺爺和他2個女兒有溫馨互動，「那時候要搬走他們很捨不得還來關心我，後來新居落成有請他們到家裡作客，這感情很溫馨就像舞台劇裡水底寮鄰居們的好感情，真的很溫暖。」

《隔壁親家》因疫情停演3年，楊忠衡表示幾乎覺得這齣音樂劇要畫下句點了，好在還是有很好的機緣可以再次演出，但仍坦言在台灣音樂劇、舞台劇的生存不易，「做10幾部戲，但不知道倒貼多少錢，至少千萬元。」

這次復演最困難的就是宣傳推廣，該劇已演出14年，老觀眾已看過了，但和年輕觀眾還是有斷層，「其實演出越久越困難，推廣的部分很有挑戰，要讓年輕人重新認識這部戲。」但楊忠衡仍對《隔壁親家》有信心，這部劇是百老匯融合草根的「鐵獅玉玲瓏」，相當創新，注入很多創作者的思考。