立委選舉新北市第11選區國民黨初選目前呈現「內戰」，由新北市議員劉哲彰挑戰7連霸立委羅明才，今（12）日經國民黨新北市黨部協調，民調時間確認自4月19日至21日，22日舉行黨員投票，完成計票後將同步宣布初選結果。

對於外傳新北市長侯友宜有出手協調初選，劉哲彰表示，中常會今已確定所有民調細節及民調公司，目前就是依照民調協調會訂定的結果處理。羅明才則透過助理轉達，今天有去現場抽籤，一切按照提名小組的決議執行。

新北市黨部表示，此次新店區立委初選包含電話民調與黨員投票，民調占7成，黨員投票占3成；有黨員投票是為讓黨員有管道發表意見，如果全電話民調，就不會特別針對黨員，加入黨員投票也能保障表達意見的權利。

此外，這次共找3家民調公司，預計各訪1068位民眾意見，電話民調日期從4月19日至21日晚上6時30分至10時，4月22日黨員投票則在新店、深坑、坪林、石碇及烏來共設6個投開票所，投票時間從早上8時至下午4時，開票時間預計1小時至1小時半。完成投票後會連同民調數字公布初選結果。