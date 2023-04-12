新北市警方去年11月偵破國內首宗台版柬埔寨案件，成功救出58名被害人，但有3人不幸死亡，逮捕「S姐」傅姓女子及「茶董」陳姓男子等29名犯嫌，唯獨身分不明的集團首腦「藍道」在逃。士林地檢署指揮新北市刑警大隊持續偵辦，透過金流查出「藍道」身分是28歲杜姓男子，發現他因詐欺案件被判服勞役，昨（11）日杜嫌前往新北市土城區少年觀護所掃地，隨即被霹靂小組逮捕，警方同步拘提「泰勒」29歲薛姓男子等6名共犯到案，複訊後「藍道」杜嫌等3人以私行拘禁致死、非法使人施用第三級毒品、組織犯罪條例等重罪，且有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，均聲押禁見。

據了解，檢警專案小組透過追查金流，查出「藍道」真實身分杜姓男子，目前居住台中，進一步追查時發現杜嫌因詐欺案被判服勞役，須定期到土城區石門路的台北少年觀護所執行勞役，每次往返台中、新北時，都是駕駛保時捷或賓士名車，狀似生活富裕。

警方動員霹靂小組警力，昨日上午趁杜嫌抵達少觀所門前時，上前將杜嫌壓制逮捕，隨後陸續在新北、台中、台北等地逮捕薛男等6名共犯，查扣虛擬貨幣錢包、銀行存摺及筆記型電腦等證物。

警方調查，傅女、陳男自去年9月起成立假求職真拘禁據點，均指向是聽從杜嫌指令，透過虛擬貨幣層層轉帳，變現後支付各據點犯嫌日薪及所需支出。偵訊時，杜嫌對案情避重就輕，全案訊後依組織犯罪防制條例、私行拘禁致死及詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦，複訊後「藍道」杜嫌等3人以私行拘禁致死、非法使人施用第三級毒品、組織犯罪條例等重罪，且有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，均聲押禁見。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。