國民黨今(12日)下午召開中常會，邀請立委提名小組成員出席，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政與台北市長蔣萬安等直轄市長都到場，現場眾人牽手高舉齊呼：「國民黨加油、國民黨團結、國民黨勝利！」粉專「政客爽」強調，藍營政治人物需要團結，藍營支持者更需要團結，否則還沒跟塔綠班開打，能量就被消耗光了。最重要的是，國民黨人選一定會是中華民國派，何必配合綠媒搞鬥爭藍營大戲？

「團結這件事，從來就不可能是只靠一個人！」政客爽今(12日)在臉書發文附圖強調，照片裡的人執政能力上各有優勢，在擔任縣市長或黨職都獲得很多人民的肯定。藍營政治人物需要團結，而藍營支持者更需要團結，否則跟塔綠班還沒開打，政治能量就被消耗光了！

「沒有非誰不可，只有非贏不可！」政客爽提到，至少在過去國民黨執政，人民對政府有怨言，可以任意批評而不被網軍肉搜攻擊、不爽可以對總統丟鞋子、可以暢所欲言不用害怕被查水表，這才是真正的民主自由。

「最重要的是，國民黨人選一定會是中華民國派！」政客爽指出，副總統賴清德已經公開讓民進黨聲明，中華民國的台灣人不是中國人，毀壞憲法、又要重新掀起省籍仇恨。這段時間，民進黨人跟綠營媒體不斷對國民黨跟整個在野勢力見縫插針，就是害怕失去2024。

政客爽直言，更可笑的是，連某些藍營名嘴或粉專也開始對國民黨冷嘲熱諷，講難聽一點無非就是扮清高蹭聲量、搏版面。如果過去你我皆這麼討厭民進黨，又為什麼要花時間去配合媒體搞鬥爭藍營的一齣大戲？