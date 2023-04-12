基隆捷運環境影響評估12日通過了環保署環評大會的審核。對此，內政部長林右昌表示，這是基隆人20多年的希望，距離動工更近一大步。基隆市議會議長童子瑋也表示，市政府應拿出執行力回應市民期待。

內政部長林右昌12日傍晚在臉書發文表示，基隆捷運環評獲環保署環評大會正式通過，這是基隆人20多年的希望，我們離動工更近一大步。

林右昌說，過去在基隆市長任內，市府團隊幾乎動員市府各局處，每周府級工作會議由他親自主持，大小問題大家一起想辦法解決，群策群力拚，就是希望捷運能早一日進基隆。

對於基隆捷運通過環評，林右昌表示，期待未來能堅定、務實地繼續向前推進，實現這20年來，基隆人共同的期待。

問到基隆捷運通過環保署環評大會時，童子瑋表示，這是基隆城市發展轉骨數十年一遇的機會！他指出，既然環評已定，市政府更應該拿出執行力回應市民期待，「讓基隆捷運不只是基隆捷運」，包括沿線相關徵收、土地規畫利用與開發，市府都應儘速公開說明，並啟動停滯已久跨縣市、地方中央的捷運溝通平台。

童子瑋說，捷運開發並非一條交通線的建置這麼簡單。站點串連鄰近區域帶來的運輸效益，能夠直接反應在未來公共設施、社會住宅、停車轉乘空間、綠地及行人友善環境的規畫上，是城市精神與願景藍圖的實踐，將賦予基隆新的城市格局。

他認為，這也是國際上所推崇的「TOD 大眾運輸導向型發展（Transit-oriented development）」規劃精神，透過新興大眾運輸紐帶為核心，紓解城市原有的積弊，打造高效、複合、青年回流與人本友善的環境設計。

童子瑋強調，推動基隆捷運已經是基隆不分黨派的共識。基隆捷運是基隆城市發展的一大步，一定要好好把握住機會。呼籲市政府儘速啟動相關程序與溝通平台，勿辜負基隆人二十多年的盼望與發展契機。