中信金表示，今年首季子公司中信銀動能動強，除了利息收入外，法金也有大型聯貸案帶動，整體稅後獲利成長53％，台壽則因受到新臺幣升值影響且投資處分獲利較少呈現虧損8.82億元，但防疫險提損比實際發生高，後續有機會回沖。

中信金表示，3月份子公司中信銀存放款業務動能穩定成長，財富管理及法人聯貸業務動能佳，單月稅後獲利達43.28億元、前三月稅後獲利達113.67億元、年成長53％，主要來自淨利息收入、手續費收入成長，加上存放款基盤成長及利差擴大成長近20％；另因財富管理業績雖受到瑞信、債券殖利率下降衝擊，但有大型聯貸案收入增加，而信用卡消費金額隨解封後手，旅遊消費增加的帶動下，手續費收入比去年同期增加12％。

子公司台灣人壽保險公司3月保單銷售業績成長，亦由於股利收益挹注，單月稅後獲利0.75億元、今年首季仍呈現虧損8.82億元。中信金表示，主因受到新台幣升值影響、避險成本相對去年同期高且投資處分獲利較少，獲利較去年同期衰退。

在防疫險部分，由於3月20日輕症免隔離、通報，惡夢算是結束。中信金指出，去年底原本是以70％確診率預估防疫險損失達213億元，但目前看來損失不會那麼大，今年有機會回沖。