中國商務部今( 12 )日宣布，將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及農產品、五礦化工產品等共 2455 項商品，調查期限最晚將到 2024 年 1 月。前立委蔡正元分析，中國此時發起調查恐是想「以商逼政」，而期限最晚是到台灣總統大選的前一天，目的就是要等到選後才公布調查結果。

中國商務部公告，將針對台灣 2455 項商品進行貿易壁壘調查，預計 2023 年 10 月 12 日前結束，但若有特殊情況，將可以延長到 2024 年 1 月 12 日。

蔡正元今在「國民大會」節目上指出，中國對台灣輸入的商品限制較少，而我國對中國商品進口的限制較多，據經濟部數據共有 2460 項大陸物品被禁止輸入台灣，基於這種情況，中方可以對台發動處罰，甚至是告到世界貿易組織( WTO )，但現在則願意與台灣進行協調。蔡正元也直言，台灣除了中藥以外，什麼大陸商品都禁止、限制輸入了，陸方早就有讓利給台灣。

但蔡正元提到，陸方公布的調查期限非常有趣，2024 年 1 月 12 日，正是台灣總統大選的前一天，就是要在選後才公布調查結果。主持人謝曜州也大驚，連問「是要台灣想清楚誰當家會有不同的走法」、「是不是中國要變相介入台灣選舉」、「是不是以商逼政」。

蔡正元語帶玄機表示，前總統馬英九執政時也有貿易壁壘，中國也沒有因此生氣，但現在民進黨執政他就生氣了。謝曜州坦言，中國若是藉此想影響台灣選舉，恐怕會引發台灣人反感。蔡正元回答，那就讓中國試試看。