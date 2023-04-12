為因應政府「生生用平板」，康軒文教攜手ViewSonic，在昨（12日）共同推出市場首創數位白板結合教科書內容的數位互動教學課程，開創參與式數位教學的全新型態，也希望能創造嶄新的教育生態系，創造產業與教育雙贏的局面。

這次所推出的「myViewBoard數位教學平台」數位互動教學課程，融合康軒國中小各領域教材內容，透過「數位白板互動工具」、「影音」、「遊戲」、「即時回饋」、「測驗」5大科技應用，可以幫助教師更有效率的備課，並實現及時檢核每個學生的學習狀況、適時釐清學生的困惑。

ViewSonic優派學院長連育仁表示，透過此次與康軒文教的合作，將真正實現大屏加小屏與教材完全整合的教學應用，加速帶動台灣教育產業數位轉型，並帶領台灣在2024年OECD（經濟合作暨發展組織）全球教學與學習國際調查排名的躍升，成為全球數位教育的標竿，也期許建立一個創新且完整的教育生態系，創造產業與教育雙贏的局面。

康軒文教總經理黃輝鐘表示，康軒的紙本教材數位化後與數位教學平台進行整合，讓課程可以強化師生的互動性，使老師從備課到教學能更生動、活潑，更客製化。