瘦子透露自己穿搭上以簡單舒適為主，不喜歡花過多時間在服裝穿搭上，Loro Piana Horsey 科技面料連帽夾克12萬8400元、Tindaro亞麻襯衫2萬3300元、Graie喀什米爾精紡直筒褲4萬3000元、玄彬特別版White Sole白底鞋3萬4700元。（吳松翰攝）

施柏宇出席Loro Piana 與玄彬共同打造的亞太限定版期間限定店活動。（吳松翰攝）

林予晞出席Loro Piana 與玄彬共同打造的亞太限定版期間限定店活動，身著 Haye 亞麻絲綢精紡西裝外套10萬1200元、Olga絲綢排釦襯衫6萬2200元、Phyllis亞麻絲綢精紡長褲5萬4400元、玄彬特別版White Sole白底鞋3萬6500元。（吳松翰攝）

義大利奢侈品品牌Loro Piana日前攜手品牌大使玄彬，打造「亞洲限定特別版」膠囊系列，品牌於12日於BELLAVITA開設台北期間限定店，邀請林依晨、瘦子、施柏宇、林予晞、鳳小岳、温貞荾等人站台，其中林依晨近期為戲斷髮20公分，甚至企圖顛覆零負評形象接演略為微妙的角色，但他也特別澄清「不是演小三」，另外也不忘放閃透露與品牌結緣的契機，居然是來自老公的一份禮物。

林依晨透露與品牌的第一次接觸是30歲時老公贈送的裡物，直到現在也很好穿讓他大讚品牌的面料與做工，Loro Piana Selene條紋斗篷6萬4200元、Gargano亞麻上衣2萬2900元、Darian丹寧寬褲3萬1100元、玄彬特別版White Sole白底鞋3萬6500元。（吳松翰攝）

林依晨本日身穿Loro Piana的斜紋色塊拼貼斗篷亮相，米色調的穿搭搭配亮麗短髮，塑造夏日清涼感，而他透露今日的穿著與私服十分接近，尤愛偏向渡假休閒風又不過於花俏的風格，也因此自己在30隨時老公便曾送過他來自該牌可雙面穿的外套，並大讚「現在也都還可以穿。」透露自己十分喜歡品牌對於面料、做工的精細度，以及顏色溫潤等優點。另外她還表示「無論正式或休閒，最在乎頭上戴的、和腳底下穿的。」此次逛店看上品牌與玄彬合作特別版的棒球帽和帆船鞋。

Loro Piana攜手玄彬打造亞太限定特別版，台灣僅在位於BELLAVITA中庭的期間限定店販售，開放時間為即日起至25日止。（Loro Piana 提供）

Loro Piana首度攜手名人推出聯名系列，品牌看上玄彬的高人氣以及穿搭風格，邀請他參與新產品的開發計並提供相關靈感，此次推出的特別版單品包含標誌性的Summer Walk莫卡辛鞋和棒球帽等，另外品牌針對此一系列還發起捐款以支持Piana將捐款支持聯合國兒童基金會（UNICEF）。Loro Piana x 玄彬亞太區限定特別版，於2023年4月12日起於Loro Piana專門店包括香港海港城、澳門銀河、新加坡濱海灣金沙酒店及台北寶麗廣塲中庭的期間限定店，以及官網販售。