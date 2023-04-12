美國勞工部今（12日）公布，3月消費者物價指數（CPI）升幅低於市場預期，已經連續9個月下跌，顯示通膨逐漸受控。消息激勵市場信心，美股盤前應聲大漲，道瓊期貨指數跳漲約200點，那斯達克100指數期貨漲逾百點。

截至台灣時間20點39分，道瓊期指漲約230點，漲幅0.7%；標普500期指漲0.8%，那指期貨則漲逾1%。

美國3月CPI年增5%，低於市場預期的5.2%，以及前值6%，月增0.1%，亦低於預期的0.2%；扣除能源及食品等波動劇烈的核心CPI，年增5.6%，平於市場預期，略高前值5.5%，月增0.4%，亦平於預期。

美國3月通膨數據整體而言，優於市場預期，已經連續9個月下滑，並創2021年9月以來新低。Charles Schwab UK常務董事Richard Flynn在報告中指出，今天通膨趨緩可能會激勵市場信心，會認為聯準會很快停止貨幣緊縮的腳步，「話雖如此，即使通膨下降，但仍離聯準會2%的目標很遠」。