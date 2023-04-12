台積電在高雄設立28奈米廠傳出生變，台積電高雄廠計畫採購的28奈米機台清單也全數取消，唯獨美國新廠與日本熊本廠的進度不變。高雄市長陳其邁11日表示，「高市府與中央全力協助，也尊重台積電的佈局、市場考量」，而今日卻強調「台積電投資高雄不變」。對此，前立委郭正亮今日就表示，「台積電算了算，它的28奈米到日本生產，比高雄還賺錢，台積電是給政府面子」，引發討論。

郭正亮12日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「為什麼高雄廠發生變數？因為日本政府給的補貼非常夠啊，而且日本是汽車王國，德國也是汽車王國，他們都需要28奈米，他們都願意補貼」，郭正亮更分析，「然後你就近幫我做車用晶片，所以日本政府是考慮到他產業的需要，所以願意給你很多錢」。

郭正亮最後也坦言，「所以台積電算了算，它的28奈米到日本生產，比高雄還賺錢，台積電是給政府面子，才這樣說」。郭正亮更指出，「所以陳其邁第一時間才說『我們尊重台積電的佈局』，因為他一定知道原因，如果是28奈米，人家到日本真的是比你實惠」。