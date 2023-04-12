上星期， SpaceX南德州太空發射場(SpaceX South Texas Launch Site)將「艦24」原型太空船(Ship 24)，安裝在「助推7號」(Booster 7)超巨火箭上，外界都在等待何時發射。終於，SpaceX的創辦人馬斯克(Elon Musk)在推特上表示，星艦系統將在下周，啟動軌道試驗發射。目前還沒確定發射日期，一般認為是在下週末進行。

太空網(Space.com)報導， 幾個月以來， SpaceX一直在為這次具有里程碑意義的飛行任務做各種準備，最近，準備工作顯然加速了，「助推7號」已完成33具引擎的靜態引燃，沒有任何問題；接下來，「艦24」覆上隔熱片，這代表它會前往太空。上星期，「艦24」與「助推7號」正式合體，整個火箭系統達到122公尺高，打破了1960年代首次登月的「農神5號」(SaturnV)火箭高度紀錄(農神5號為110公尺高，包括逃生火箭塔)。

上星期，艦24與助推7號即將合體的前一刻。(圖/SpaceX)

馬斯克在推特上僅說「4月第3周」，沒有給出更具體的日期範圍，但熟悉他脾氣的朋友會猜測，很可能將發射日定在4月20日，這一天是「大麻文化節」，而馬斯克很喜歡拿大麻當話題，以及開玩笑。

不過，火箭系統能否發射，也不是SpaceX完全能做主，目前該司仍在等待美國聯邦航空管理局頒發的軌道發射許可證。

馬斯克在20年前提出相當宏偉的太空夢，當時沒人看好，但是他確實一步一步將其實現。「星艦系統」是由第1級的「超巨火箭」( Super Heavy)與第2級的「星艦太空船」(Starship)結合而成；「超巨火箭」由 33 台猛禽發動機(Raptor engine)提供動力，2級的「「星艦太空船」則配備 6 具猛禽發動機。兩級火箭都能返回、降落與重覆使用，達到最佳的經濟性。

雖然星艦系統已是史上最大的火箭，但馬斯克最近透露，這還不是最終型態，為了安裝更多的載荷，還會再延伸10公尺左右。