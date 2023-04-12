韓國天團防彈少年團（BTS）的師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT），有5位成員，成員年齡平均只有二十出頭，其中21歲的姜太顯外型帥氣，獲得不少粉絲喜愛，日前他遭爆料在夜店摟妹熱舞，影片流出後不少粉絲表示失望，也有一部分粉絲認為就算去夜店是他個人的私生活，外界無權干涉。

有網友在論壇上貼出影片，並爆料：「太顯啊，呵呵，你在夜店裡跟女生們開心地玩耍嗎？簽名會結束後就去了夜店，隔天去美國，機場累到無法好好打招呼。」爆料者是今年2月才創立的帳號，帳號內容只有爆料太顯去夜店的相關貼文，影片創下151萬次的觀看次數，畫面燈光昏暗，一名與太顯外型相似的男性手上拿著酒瓶，後來還與兩名女子貼身熱舞，看起來玩得很開心。

태현아 ㅎㅎ 클럽에서 여자들과 재밌게 놀았나?

팬사인회 끝나고 클럽에 갔어..다음날 미국 가는데 공항에서 인사도 못 할 정도로 피곤해 #태현 #투바투 pic.twitter.com/wuhdjY9NIk — kk (@KDFFKDF) April 11, 2023

爆料影片上傳後，TXT所屬公司BIGHIT MUSIC尚未發布聲明，許多粉絲持不同意見，有人認為才剛出道就被拍到會對星途有影響「我覺得最慘是公司，用了這麼多錢培訓你們」、「為什麼大家會不明白？他職業是偶像靠人氣靠粉絲去獲取工作機會，他這樣令粉絲失望和幻滅好感真的會很危險」、「他還在上升期有這種新聞出現真的太可惜了~」、「會退坑的都是粉絲，說原諒的都是路人」，但也有粉絲力挺「又沒有犯法」、「成年人去夜店還不是酒店有什麼大驚小怪的」，也有人認為那不是太顯本人。

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